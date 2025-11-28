Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más queridos en la región Caribe. Para miles de apostadores, este chance es mucho más que una jugada diaria: representa un ritual nocturno cargado de emoción, tradición y la ilusión de acertar la cifra que cambiará su suerte.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 28 de noviembre de 2025

Durante la noche del viernes, 28 de noviembre de 2025, la transmisión oficial confirmó el número ganador de la jornada: – quinta balota:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como ocurre a diario, el anuncio generó expectativa entre quienes siguieron la transmisión en vivo.



Un chance accesible y en constante evolución

Uno de los aspectos que mantiene vigente al Sinuano Noche es su facilidad de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que jugadores de diferentes presupuestos accedan sin complicaciones.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplió las combinaciones posibles y sumó un elemento adicional de suspenso. Esta actualización reforzó el equilibrio entre tradición y modernidad, impulsando aún más la popularidad del juego.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo para garantizar transparencia y permitir que los apostadores conozcan el resultado de inmediato.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece múltiples formas de jugar, adaptadas tanto a los apostadores experimentados como a quienes recién ingresan al mundo del chance:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto de las cuatro cifras.

: acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: premia sin importar el orden.

premia sin importar el orden. Tres cifras directo: coin cidencia exacta de las tres últimas cifras.

cidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres cifras en cualquier orden.

acierto de las tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, pero requiere la presentación de documentos específicos. El ganador debe entregar:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)