Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche sigue fortaleciendo su posición como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la región Caribe. Para miles de jugadores, este chance no solo representa una apuesta diaria, sino un ritual nocturno cargado de emoción, costumbre y la esperanza de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 27 de noviembre de 2025

Durante la noche del jueves, 27 de noviembre de 2025, la transmisión oficial confirmó el número ganador de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como es habitual, el anuncio generó expectativa entre quienes siguieron el sorteo en vivo.



Un chance accesible y en constante evolución

Uno de los grandes atractivos del Sinuano Noche es su facilidad de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que jugadores con distintos presupuestos se sumen sin complicaciones.

A partir de 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplió las combinaciones posibles y añadió un componente adicional de suspenso. Esta actualización combinó tradición y modernidad, impulsando aún más la popularidad del juego.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. La transmisión oficial en vivo garantiza transparencia y permite a los apostadores conocer el resultado de inmediato.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes recién comienzan en el mundo del chance, el sorteo ofrece múltiples modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: premia sin importar el orden.

premia sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto en cualquier orden.

acierto en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, pero requiere presentar la documentación correspondiente. El ganador debe entregar:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado

Documento de identidad original y copia

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)