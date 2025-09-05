Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 5 de septiembre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:31 p. m.

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más tradicionales y populares en la Costa Caribe colombiana. Su presencia es fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores lo prefieren por su accesibilidad y las múltiples oportunidades que ofrece para ganar. Con apuestas desde $500 hasta $25.000, este juego se convierte en una opción atractiva para todo tipo de jugadores.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 5 de septiembre de 2025

El sorteo del jueves dejó los siguientes números ganadores:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Cabe resaltar que desde 2025 este chance incluye la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y brinda nuevas combinaciones a los participantes.

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., momento en el que se publican los resultados oficiales para que los apostadores puedan verificar sus apuestas.

Modalidades de juego del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diversas formas de participación que se adaptan a las preferencias de cada jugador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar los documentos básicos:

Documentos necesarios:

  • Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio:

  • Menores a 48 UVT: se reclaman únicamente con los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar además el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida en los últimos 30 días. El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
