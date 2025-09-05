Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más tradicionales y populares en la Costa Caribe colombiana. Su presencia es fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores lo prefieren por su accesibilidad y las múltiples oportunidades que ofrece para ganar. Con apuestas desde $500 hasta $25.000, este juego se convierte en una opción atractiva para todo tipo de jugadores.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 5 de septiembre de 2025

El sorteo del jueves dejó los siguientes números ganadores:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Cabe resaltar que desde 2025 este chance incluye la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y brinda nuevas combinaciones a los participantes.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., momento en el que se publican los resultados oficiales para que los apostadores puedan verificar sus apuestas.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diversas formas de participación que se adaptan a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: a certar las tres últimas cifras en el orden exacto.

certar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar los documentos básicos:

Documentos necesarios:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio:

