Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  /  Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 4 de septiembre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:35 p. m.

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más tradicionales y jugados en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a su accesibilidad y a las múltiples oportunidades que ofrece para ganar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, se convierte en una opción atractiva para jugadores de todos los perfiles.

Resultado oficial del Sinuano Noche – Jueves, 4 de septiembre de 2025

El sorteo del miércoles entregó los siguientes números ganadores:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Cabe destacar que desde el 2025 este chance incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de acierto y brinda más combinaciones para los apostadores.

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., momento en el que se publican los resultados oficiales.

Cómo jugar el chance Sinuano Noche

Este chance cuenta con diferentes modalidades que se ajustan a las preferencias del jugador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar los documentos básicos:

Documentos fundamentales

  • Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio

  • Premios menores a 48 UVT: se reclaman con los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida en los últimos 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
