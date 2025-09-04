Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más tradicionales y jugados en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a su accesibilidad y a las múltiples oportunidades que ofrece para ganar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, se convierte en una opción atractiva para jugadores de todos los perfiles.
Resultado oficial del Sinuano Noche – Jueves, 4 de septiembre de 2025
El sorteo del miércoles entregó los siguientes números ganadores:
- Número principal:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Cabe destacar que desde el 2025 este chance incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de acierto y brinda más combinaciones para los apostadores.
¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., momento en el que se publican los resultados oficiales.
Cómo jugar el chance Sinuano Noche
Este chance cuenta con diferentes modalidades que se ajustan a las preferencias del jugador:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra (uña): acertar la última cifra.
Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche
El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar los documentos básicos:
Documentos fundamentales
- Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el monto del premio
- Premios menores a 48 UVT: se reclaman con los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida en los últimos 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.