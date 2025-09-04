Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más tradicionales y jugados en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a su accesibilidad y a las múltiples oportunidades que ofrece para ganar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, se convierte en una opción atractiva para jugadores de todos los perfiles.

Resultado oficial del Sinuano Noche – Jueves, 4 de septiembre de 2025

El sorteo del miércoles entregó los siguientes números ganadores:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Cabe destacar que desde el 2025 este chance incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de acierto y brinda más combinaciones para los apostadores.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., momento en el que se publican los resultados oficiales.



Cómo jugar el chance Sinuano Noche

Este chance cuenta con diferentes modalidades que se ajustan a las preferencias del jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar los documentos básicos:



Documentos fundamentales

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio