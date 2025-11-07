Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más emblemáticos del Caribe colombiano. Para miles de personas, este chance es más que una apuesta diaria: es una tradición nocturna que reúne emoción, esperanza y encuentros familiares. Cada noche, en hogares y barrios de la región, jugadores se conectan para conocer el número ganador, preservando ese espíritu alegre y comunitario tan propio de la Costa Caribe.

Con una trayectoria marcada por la transparencia y una relación profunda con la región, el Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más confiables del país. Sus transmisiones en vivo y presencia constante en los medios refuerzan ese vínculo cultural que lo convierte en un referente del patrimonio caribeño.

Resultado del Sinuano Noche – 7 de noviembre de 2025

En el sorteo del viernes, 7 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Quinta balota:

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Los números fueron anunciados durante su transmisión habitual de la noche, espacio donde diariamente se comparten los resultados con total claridad y confianza.



Un juego tradicional y accesible

El éxito del Sinuano Noche también radica en su sencillez. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en un sorteo accesible para cualquier jugador.

A esto se suma la inclusión de la quinta balota, implementada desde 2025, que amplió las posibilidades de premio y agregó un componente adicional de emoción.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. De esta manera, los jugadores pueden conocer el resultado del sorteo en tiempo real y sin intermediarios.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diferentes formas de participación, adaptadas a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combin ado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

ado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pat a): acierto de las dos últimas cifras.

a): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad cuenta con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:

