Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más emblemáticos del Caribe colombiano. Para miles de personas, este chance es más que una apuesta diaria: es una tradición nocturna que reúne emoción, esperanza y encuentros familiares. Cada noche, en hogares y barrios de la región, jugadores se conectan para conocer el número ganador, preservando ese espíritu alegre y comunitario tan propio de la Costa Caribe.
Con una trayectoria marcada por la transparencia y una relación profunda con la región, el Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más confiables del país. Sus transmisiones en vivo y presencia constante en los medios refuerzan ese vínculo cultural que lo convierte en un referente del patrimonio caribeño.
En el sorteo del viernes, 7 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial:
Los números fueron anunciados durante su transmisión habitual de la noche, espacio donde diariamente se comparten los resultados con total claridad y confianza.
El éxito del Sinuano Noche también radica en su sencillez. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en un sorteo accesible para cualquier jugador.
A esto se suma la inclusión de la quinta balota, implementada desde 2025, que amplió las posibilidades de premio y agregó un componente adicional de emoción.
El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. De esta manera, los jugadores pueden conocer el resultado del sorteo en tiempo real y sin intermediarios.
El sorteo ofrece diferentes formas de participación, adaptadas a las preferencias de cada jugador:
Cada modalidad cuenta con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta.
Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales: