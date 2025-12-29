Super Astro Luna resultado del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su propuesta diferenciadora que combina la elección de números con los signos del zodiaco. Esta fusión entre azar y astrología ha despertado el interés de miles de personas que, cada noche, consultan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte y los astros coincidan a su favor. La transmisión del sorteo en vivo refuerza la transparencia y el seguimiento en tiempo real.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de diciembre

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al lunes, 29 de diciembre de 2025 dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores:

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que permite una participación constante a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación facilita que los participantes organicen sus apuestas y consulten los resultados de acuerdo con su disponibilidad diaria.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible, lo que lo convierte en una opción atractiva para distintos perfiles de jugadores. Para participar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal.

Activar, de manera opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica permite participar tanto de forma recreativa como siguiendo una estrategia específica, según las preferencias del jugador.

¿Dónde apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente para todos los participantes.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplir con estos requisitos permite que el pago se realice de manera oportuna, reforzando la confianza y la transparencia que caracterizan a este sorteo.