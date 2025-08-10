Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 10 de agosto de 2025.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 07:10 p. m.

El Súper Astro Luna se ha convertido en una de las opciones de chance más populares en Colombia, gracias a su innovadora combinación: acertar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) junto con uno de los doce signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Resultado oficial – Domingo 10 de agosto de 2025

  • Número ganador: 
  • Últimas 3 cifras: 
  • Últimas 2 cifras: 
  • Signo zodiacal ganador: 

En este juego, la suerte y la astrología se unen para ofrecer premios atractivos. Para ganar, es indispensable que tanto el número como el signo escogidos coincidan exactamente, y en el mismo orden, con los resultados oficiales del sorteo. Los sorteos del Súper Astro Luna se realizan diariamente:

  1. Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  2. Sábados: 10:42 p. m.
  3. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo se juega el chance Súper Astro Luna

Participar es muy fácil:

  1. Escoja su número: seleccione una combinación de cuatro cifras.
  2. Elija su signo zodiacal: cualquiera de los doce disponibles.
  3. Aumente sus probabilidades: con la opción “Todos los Signos” puede jugar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Basta con indicarlo al asesor en el punto de venta.
  4. Realice su apuesta: puede hacer hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna se adapta a distintos presupuestos:

  • Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar el Súper Astro Luna?

Este juego está disponible en múltiples puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Basta con acercarse a cualquiera de ellos para participar.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro Luna?

Los requisitos varían según el valor del premio, pero siempre se deben presentar:

Documentos básicos:

  • Tiquete original, legible y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto en UVT:

  • Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: todos los anteriores más una certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días) a nombre del ganador. El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Resultados del chance

Super Astro Luna