Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia. Su éxito radica en una dinámica innovadora que mezcla la emoción de acertar un número de cuatro cifras —del 0000 al 9999— con la energía de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis).



Número ganador Super Astro Luna hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

En el sorteo realizado el domingo, 14 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

Los sorteos del Súper Astro Luna se realizan todos los días en horarios fijos, lo que permite a los jugadores programar su participación con facilidad:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar es sencillo y accesible para todos. El proceso incluye:



Elegir un número: seleccionar una cifra de cuatro dígitos. Escoger un signo zodiacal: entre los 12 disponibles. Probar suerte con “Todos los Signos”: modalidad que permite jugar el mismo número en los 12 signos a la vez, ampliando las probabilidades de ganar. Definir la apuesta: cada tiquete admite hasta cuatro jugadas.

Valor de la apuesta

El Súper Astro Luna se adapta a diferentes presupuestos, lo que lo hace una alternativa flexible:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000.

Dónde jugar al Súper Astro Luna

Las apuestas pueden realizarse en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional, lo que facilita el acceso en distintas regiones del país.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto obtenido, calculado en UVT. No obstante, existen documentos básicos que siempre son obligatorios:

