Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, porque combina dos elementos que despiertan el interés de muchos: la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos. Para ganar, el número y el signo escogidos deben coincidir en estricto orden con el resultado del sorteo.

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes a las 10:40 de la noche.

Sábados a las 10:42 de la noche.

Domingos y festivos a las 8:30 de la noche.

Resultados Astro Luna - 17 de agosto

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en este chance es muy sencillo y consta de pocos pasos:



Escoja su número: Seleccione una combinación de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Entre los doce (12) signos del zodiaco. Incremente sus probabilidades: Puede jugar con su número y seleccionar los doce signos a la vez bajo la modalidad “Todos los Signos”. Para ello, debe indicarlo al asesor de ventas. Realice su apuesta: Es posible hacer hasta 4 apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Luna ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esto permite que cualquier persona pueda participar según sus posibilidades.



¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen varias formas de realizar la apuesta en Súper Astro:



Puntos de venta físicos: Puede acercarse a cualquiera de los puntos autorizados en todo el territorio nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero hay documentos básicos que siempre serán necesarios:

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

