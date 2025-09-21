Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 21 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su éxito radica en una propuesta diferente que une dos elementos llamativos: un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y uno de los doce signos del zodiaco. Esta combinación le da un aire especial al juego, mezclando suerte y astrología en una sola apuesta.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, domingo 21 de septiembre

En el más reciente sorteo, realizado el domingo, 21 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a la siguiente combinación: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

Los sorteos del Súper Astro Luna se realizan varias veces a la semana, ofreciendo múltiples oportunidades para ganar:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo participar

Jugar es un proceso sencillo y rápido. Para participar, los apostadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal de su preferencia. Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, aumentando así las probabilidades. Definir el monto de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 por jugada. Realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Dónde jugar

Las apuestas del Súper Astro Luna pueden hacerse en los puntos de venta autorizados en todo el país. Esto lo convierte en una opción accesible y cercana para quienes buscan probar suerte sin complicaciones.



Requisitos para cobrar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). En todos los casos, es obligatorio presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, se solicitan requisitos adicionales:

