Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna es un juego de suerte que combina la emoción de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 y para ganar, el número y el signo elegido deben coincidir en estricto orden con el resultado del sorteo.

Número ganador Super Astro Luna hoy, domingo 7 de septiembre

En el sorteo del domingo, 7 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los sorteos se realizan todos los días:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en el Súper Astro es muy fácil. Solo hay que seguir estos pasos:



Escoger un número: Seleccionar un número de cuatro cifras. Elegir un signo zodiacal: Seleccionar uno de los 12 signos. Aumentar las posibilidades: También se puede apostar el mismo número con los 12 signos zodiacales a través de la modalidad “Todos los Signos”. Hacer la apuesta: Es posible realizar hasta cuatro apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El juego se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima por tiquete: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Los jugadores pueden participar fácilmente en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional.



¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (medido en UVT):

