Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y populares de Colombia, destacándose por su propuesta única que une la emoción del sorteo numérico con el misticismo de los signos zodiacales. Esta combinación entre azar y astrología ha conquistado a miles de jugadores que, noche tras noche, se conectan con la esperanza de que la energía de su signo los guíe hacia la buena fortuna.

Resultado del Super Astro Luna – domingo 9 de noviembre de 2025

Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna mantiene su atractivo gracias a una programación constante que permite participar todos los días. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta continuidad diaria convierte cada noche en una nueva oportunidad para probar suerte, manteniendo a los jugadores conectados con el sorteo y con su signo zodiacal favorito. Así, el Super Astro Luna se consolida como una de las alternativas más esperadas dentro de los resultados del chance en Colombia.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil, dinámico y accesible para todo tipo de jugadores. El proceso se realiza en pocos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal de preferencia. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, que puede variar entre $500 y $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta estructura flexible, el juego se adapta tanto a quienes buscan una experiencia recreativa como a quienes aplican estrategias más elaboradas para aumentar sus probabilidades de ganar. En ambos casos, la conexión entre azar y astrología convierte cada apuesta en un momento cargado de expectativa y emoción.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional. Esta amplia red garantiza una participación segura, cómoda y confiable, permitiendo que jugadores de todas las regiones del país disfruten de este popular sorteo sin complicaciones.

Además, los resultados del Super Astro Luna pueden consultarse a través de medios digitales y plataformas oficiales, lo que facilita el acceso a la información en tiempo real y mantiene a los apostadores al tanto de cada sorteo.



Requisitos para cobrar premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un proceso sencillo y transparente, pensado para ofrecer confianza y respaldo a los ganadores. Para hacerlo, es necesario acercarse a un punto de pago autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumpliendo estos requisitos, el pago del premio se realiza de manera rápida y segura, garantizando la transparencia y la confiabilidad que han hecho del Super Astro Luna uno de los sorteos más respetados del país.

