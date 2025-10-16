Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del país, destacándose por su original mezcla entre números y signos zodiacales. Esta fusión entre el azar y la astrología ha conquistado a miles de colombianos que, cada noche, esperan con ilusión los resultados, soñando con alcanzar la fortuna.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, Jueves 16 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de Super Astro Luna correspondiente al jueves, 16 de octubre de 2025 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece emoción todos los días de la semana, con sorteos que mantienen viva la expectativa y brindan múltiples oportunidades de ganar. Los horarios oficiales son los siguientes:



Lunes a viernes: 1 0:40 p. m.

0:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Estos horarios permiten que los jugadores disfruten del juego sin importar el día, convirtiendo cada noche en una nueva posibilidad de probar suerte y confiar en el destino.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para todos. Los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar su signo zodiacal favorito. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco, incrementando las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta dinámica flexible, el juego se adapta tanto a quienes buscan una experiencia divertida como a los jugadores que aplican estrategias más calculadas.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden hacerse fácilmente en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio nacional. Esta red garantiza que cualquier persona, sin importar su ubicación, pueda participar de forma segura, confiable y conveniente.



Requisitos para cobrar premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un trámite rápido y sencillo. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumpliendo con estos pasos, los afortunados pueden disfrutar sin complicaciones de sus ganancias, fortaleciendo la confianza en uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de Colombia.