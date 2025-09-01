Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia, ya que combina la apuesta de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la elección de un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla única lo convierte en un chance emocionante y diferente.

Resultado del sorteo Super Astro Luna – Lunes, 1 de septiembre de 2025

El más reciente sorteo del Super Astro Luna, realizado el lunes, 1 de septiembre de 2025, dejó como combinación ganadora la siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos del Super Astro Luna

Los sorteos se realizan en vivo todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este chance es sencillo y está al alcance de todos:



Elija un número de cuatro cifras. Seleccione un signo zodiacal. Aumente sus probabilidades: con la modalidad “Todos los Signos”, puede apostar un número acompañado de los 12 signos zodiacales. Realice su apuesta: cada tiquete permite hasta 4 jugadas.

Costo de las apuestas

El juego ofrece flexibilidad en los montos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar?

El Super Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que facilita el acceso a los apostadores.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio es indispensable presentar:



Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor ganado (medido en UVT), se solicitan documentos adicionales:

