Super Astro Luna resultado domingo 31 de agosto de 2025

El Super Astro Luna es uno de los chances más populares en Colombia, pues combina la emoción de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de los signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos y para ganar es necesario acertar el número y signo en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo oficial.

Resultado del sorteo Super Astro Luna del domingo 31 de agosto de 2025

El domingo, 31 de agosto de 2025, el sorteo del Súper Astro Luna entregó los siguientes resultados: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los sorteos se realizan en vivo todos los días:



De lunes a viernes a las 10:40 de la noche.

Sábados a las 10:42 de la noche.

Domingos y festivos a las 8:30 de la noche.

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en este juego es sencillo y accesible para todos:



Escoja su número: Seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Puede escoger entre los doce (12) signos. Incremente sus probabilidades: Existe la modalidad "Todos los Signos", que le permite apostar su número de cuatro cifras acompañado de los 12 signos zodiacales. Para usar esta opción, debe indicarlo a la asesora en el punto de venta. Realice su apuesta: Cada tiquete permite hasta 4 apuestas.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Luna ofrece flexibilidad en el monto de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Para participar, los jugadores cuentan con varias alternativas:



Puntos de venta físicos: Puede acercarse a cualquiera de los puntos autorizados a nivel nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

