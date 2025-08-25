Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna es uno de los juegos de azar más atractivos del país, ya que combina la elección de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de los signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos y para ganar es necesario que el número elegido coincida en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

Resultado del sorteo – lunes, 25 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El sorteo se lleva a cabo todos los días: de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m., y domingos y festivos a las 8:30 p. m. Los jugadores incluso tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo.

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en este juego es muy sencillo y solo requiere seguir algunos pasos:



Escoger un número: Seleccionar una combinación de cuatro (4) cifras. Elegir un signo zodiacal: Entre los doce (12) disponibles. Incrementar las probabilidades: Existe la opción de apostar el número seleccionado con todos los signos zodiacales. Para ello, el jugador debe informar que desea jugar en la modalidad “Todos los Signos”. Realizar la apuesta: Se pueden hacer hasta 4 apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El monto mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Los jugadores pueden participar de manera sencilla:



En puntos de venta físicos: disponibles a nivel nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

Para reclamar un premio de este chance es indispensable cumplir con ciertos requisitos, que varían según el monto obtenido.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (UVT):