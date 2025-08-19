Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Super Astro Luna es uno de los chances más populares en Colombia, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario que el número elegido coincida en estricto orden con el resultado oficial del sorteo. Puede ver la transmisión en vivo del sorteo aquí:

Resultado de Astro Luna - 19 de agosto

El número ganador del chance Super Astro Luna de este martes, 19 de agosto de 2025 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El Super Astro Luna juega todos los días: de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y domingos y festivos a las 8:30 p. m.



Cómo se juega el chance Super Astro Luna

Participar en este chance es muy sencillo:



Elija su número: Seleccione un número de cuatro cifras. Escoja su signo zodiacal: Puede elegir uno de los 12 signos del zodiaco. Todos los signos: Si quiere aumentar sus posibilidades, puede apostar con su número y los doce signos zodiacales. Solo debe indicar a su asesor que desea jugar esta modalidad. Haga su apuesta: Cada tiquete permite hasta 4 apuestas.

Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Luna ofrece flexibilidad para sus jugadores:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen varias formas de participar:



Puntos de venta físicos: Disponibles en todo el territorio nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

Para reclamar un premio de Súper Astro, el jugador debe presentar siempre los siguientes documentos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, se solicitan requisitos adicionales:

