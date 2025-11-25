Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del chance en Colombia. Su propuesta única, que combina un sorteo numérico tradicional con la elección de un signo zodiacal, lo ha convertido en una de las apuestas favoritas para miles de jugadores que disfrutan unir la suerte con la astrología.

Resultado del Super Astro Luna – 25 de noviembre de 2025

Durante la noche el martes, 25 de noviembre de 2025, el Super Astro Luna reveló su resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene una alta participación gracias a su programación constante, que ofrece oportunidades de jugar y ganar todos los días:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Con esta agenda diaria, cada noche se convierte en una nueva oportunidad para vivir la expectativa del sorteo y seguir de cerca los resultados.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este sorteo es sencillo y está diseñado para todo tipo de jugadores, desde quienes se inician hasta los más experimentados. Para jugar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal que acompañe la apuesta. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica ofrece múltiples combinaciones posibles, lo que aumenta la emoción al momento de participar.



Dónde apostar

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que garantiza seguridad y respaldo para los jugadores. Además, los resultados se pueden consultar en tiempo real a través de plataformas oficiales, una herramienta práctica para verificar al instante si la combinación resultó ganadora.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para reclamar un premio es claro, ágil y pensado para asegurar transparencia. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez verificada la información, el pago se realiza sin contratiempos, fortaleciendo la confianza de los jugadores en uno de los sorteos más populares del país.