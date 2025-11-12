Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y populares de Colombia. Su atractivo radica en una propuesta única que mezcla la emoción de un sorteo numérico con el misticismo de los signos zodiacales. Esta combinación ha cautivado a miles de jugadores que, cada noche, siguen el sorteo con la esperanza de que la energía de su signo les abra el camino hacia la buena fortuna.

Resultado del Super Astro Luna – 12 de noviembre de 2025

El sorteo del miércoles, 12 de noviembre de 2025 entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene un alto nivel de participación gracias a una programación constante que ofrece oportunidades de juego todos los días. Estos son los horarios oficiales:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8 :30 p. m.

:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta continuidad diaria convierte cada jornada en una nueva ocasión para apostar y seguir la influencia de los astros en el resultado.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este sorteo es sencillo y accesible, ideal tanto para jugadores ocasionales como para quienes prefieren estrategias más elaboradas. El proceso se resume en estos pasos:

Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta estructura flexible convierte cada apuesta en un momento lleno de expectativa, donde azar y astrología se encuentran.



Dónde apostar

Las apuestas pueden realizarse en cualquiera de los puntos de venta autorizados en el país, lo que garantiza un proceso seguro y confiable. Además, los resultados pueden consultarse fácilmente a través de plataformas digitales oficiales, permitiendo que los jugadores se mantengan informados en tiempo real.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para reclamar premios del Super Astro Luna es claro y ágil. Para hacerlo, se debe presentar en un punto de pago autorizado:



El tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplidos estos requisitos, el pago se realiza de manera rápida y segura, fortaleciendo la confianza que caracteriza a este reconocido sorteo del chance en Colombia.