Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su propuesta única que combina la elección de números con los signos del zodiaco. Esta fusión entre azar y astrología ha despertado el interés de miles de jugadores que, cada noche, siguen atentos los resultados con la expectativa de que la suerte y los astros estén de su lado. Para muchos participantes, este sorteo va más allá de una apuesta tradicional y se convierte en una experiencia que conecta el destino con la posibilidad de ganar.

Resultado del Super Astro Luna hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al miércoles, 17 de diciembre de 2025, arrojó la siguiente combinación ganadora, que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Miles de jugadores siguieron la transmisión oficial para verificar sus apuestas y confirmar si su número y signo coincidían con el resultado del día.

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que mantiene viva la emoción y la expectativa entre los participantes. Los horarios oficiales establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación diaria permite jugar sin importar el día de la semana, convirtiendo cada jornada en una nueva oportunidad para probar la suerte.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo y flexible, pensado tanto para jugadores ocasionales como para quienes siguen una estrategia definida. Para realizar una apuesta, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal de su preferencia.

Activar, si lo desea, la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco y aumentar las probabilidades de acierto.

Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta estructura, el juego se adapta a distintos estilos de participación y niveles de experiencia.



Dónde apostar al Super Astro Luna

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados ubicados en todo el territorio nacional. Esta amplia cobertura garantiza un acceso fácil, seguro y confiable para los jugadores, sin importar su lugar de residencia.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso de cobro de premios del Super Astro Luna es ágil y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplir con estos requisitos permite que el pago se realice de manera rápida y segura, brindando confianza y tranquilidad a todos los participantes.