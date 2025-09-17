En vivo
Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 17 de septiembre de 2025.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

El Súper Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más llamativos del país, gracias a su propuesta diferente: acertar un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, y combinarlo con uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Esta mezcla de números y astrología mantiene a miles de apostadores pendientes de cada sorteo.

Resultado del Súper Astro Luna – 17 de septiembre de 2025

En el más reciente sorteo, realizado el miércoles, 17 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a la siguiente combinación:

  • Número ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

El Súper Astro Luna ofrece múltiples oportunidades a la semana:

  • Lunes a viernes: 10:40 p.m.
  • Sábados: 10:42 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo participar

Jugar es sencillo y accesible:

  1. Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar un signo del zodiaco.
  3. Modalidad “Todos los Signos”: permite jugar el mismo número con los 12 signos para aumentar las probabilidades.
  4. Apostar: hasta cuatro jugadas por tiquete.

El valor es flexible, con una apuesta mínima de $500 y una máxima de $10.000 por jugada.

Dónde jugar

Las apuestas pueden realizarse en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que lo convierte en un juego cercano y fácil de encontrar.

Requisitos para cobrar premios

El pago de los premios depende del monto, medido en UVT, y siempre exige presentar:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio:

  • Menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: se agrega el Formato SIPLAFT.
  • Mayores a 182 UVT: se debe adjuntar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su combinación de azar y astrología, el Súper Astro Luna continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes confían en su intuición y en la influencia de los astros para atraer la buena suerte.

