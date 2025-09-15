Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su combinación única: acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y emparejarlo con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Esta fórmula, que mezcla la suerte de los números con la influencia de los astros, hace que cada sorteo sea esperado por miles de jugadores que sueñan con llevarse grandes premios.



Resultado del Súper Astro Luna hoy

En el sorteo realizado el lunes, 15 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue: (resultados en minutos).



Número ganador: (resultados en minutos)

Dos últimas cifras: (resultados en minutos).

Tres últimas cifras: (resultados en minutos).

Signo zodiacal: (resultados en minutos).

Horarios de los sorteos

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Gracias a esta frecuencia, los apostadores tienen múltiples oportunidades durante la semana para poner a prueba su intuición y su suerte.



Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar en este juego es fácil y accesible para todos. Estos son los pasos:



Escoger un número: seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Elegir un signo zodiacal: escoger uno de los 12 signos. Aumentar las posibilidades: optar por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos a la vez. Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por cada tiquete.

Valor de la apuesta

El Súper Astro Luna es un juego flexible que se ajusta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 por jugada.

Dónde jugar al Súper Astro

Las apuestas se pueden realizar en cualquiera de los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que hace de este juego una opción cercana y de fácil acceso para todos los colombianos.



Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios en el Súper Astro Luna depende del valor obtenido, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos.



Documentos fundamentales

Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio