Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna ha marcado un lugar especial dentro de los juegos de azar en Colombia gracias a su propuesta que combina la emoción de un sorteo numérico con el atractivo místico de los signos zodiacales. Esta fusión ha logrado que muchos jugadores se sientan identificados con su signo, convirtiendo cada apuesta en una experiencia personal y llena de significado. Noche tras noche, este juego despierta el interés de quienes buscan probar suerte guiados por la energía de los astros.

Su creciente popularidad refleja la confianza del público colombiano, que ha integrado al Super Astro Luna en sus rutinas diarias. Más allá de los premios, el juego ofrece una vivencia diferente, donde la suerte y la astrología se unen bajo el brillo simbólico de la Luna.

Resultado del Super Astro Luna – Miércoles 5 de noviembre de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna mantiene la emoción viva con sorteos diarios que ofrecen múltiples oportunidades de ganar. Su programación es la siguiente:



Lunes a viernes: 10:40 de la noche

10:40 de la noche Sábados: 10:42 de la noche

10:42 de la noche Domingos y festivos: 8:30 de la noche

8:30 de la noche Lunes festivo: 8:30 de la noche

Gracias a esta disponibilidad, los jugadores pueden participar cualquier día y convertir cada noche en un nuevo momento de suerte.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo y accesible para todos. Los jugadores deben seguir los siguientes pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000 pesos, con opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta estructura flexible permite disfrutar el juego tanto a quienes buscan diversión como a quienes prefieren aplicar estrategias más elaboradas.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados ubicados en todo el país. Esta amplia red garantiza que cualquier persona pueda participar de forma segura, cómoda y confiable, sin importar su ubicación.



Requisitos para cobrar premios

Reclamar un premio es un proceso rápido y sencillo. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumpliendo estos requisitos, los afortunados pueden cobrar sus premios sin contratiempos, fortaleciendo la confianza en uno de los juegos de azar más apreciados por los colombianos.