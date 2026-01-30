En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / En diciembre desempleo en Colombia fue de 8%, el más bajo para ese mes desde 2017

En diciembre desempleo en Colombia fue de 8%, el más bajo para ese mes desde 2017

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Dane, reveló que la cifra de sempleo en Colombia para diciembre de 2025 fue del 8,0%, el nivel más bajo registrado para este mes en toda la serie histórica desde el 2001.

Publicidad

Publicidad

Publicidad