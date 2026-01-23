La economía colombiana creció un 3,08 % en noviembre del 2025, según el Dane

La economía colombiana registró un crecimiento del 3,08 % en noviembre de 2025, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El resultado muestra un mejor desempeño frente al mismo mes del año anterior y confirma que la actividad económica mantuvo una tendencia positiva hacia el cierre del año, aunque con algunos signos de desaceleración.

De acuerdo con el reporte oficial, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector servicios, que incluye actividades como el comercio, el transporte, la educación, la salud y la administración pública. Estos sectores fueron los que más aportaron al resultado positivo del mes y se mantuvieron como el motor principal de la economía.

Sin embargo, no todos los sectores mostraron el mismo comportamiento. Las actividades relacionadas con la agricultura y la minería registraron una leve caída, mientras que la industria y la construcción también presentaron un desempeño negativo. Este comportamiento refleja las dificultades que aún enfrentan sectores clave para la generación de empleo y producción en el país.

En la comparación con octubre, la economía tuvo una leve reducción en su ritmo de crecimiento, lo que indica que, aunque el balance anual es positivo, el impulso económico perdió fuerza en el corto plazo. A pesar de esto, entre enero y noviembre de 2025, la economía colombiana creció 2,86 %, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.



Para los analistas, los datos muestran una economía que avanza, pero de manera desigual, con una fuerte dependencia del sector servicios y retos importantes en el fortalecimiento de la industria y el agro. El comportamiento de los próximos meses será clave para definir si el crecimiento logra consolidarse o si la desaceleración se profundiza en 2026.