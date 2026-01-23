En vivo
Economía  / La economía colombiana creció un 3,08 % en noviembre del 2025, según el Dane

La economía colombiana creció un 3,08 % en noviembre del 2025, según el Dane

La economía colombiana creció un 3,08 % en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior. Según datos del Dane, también muestran señales de una desaceleración económica general a fines de 2025, lo que plantea incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento del país para el cierre del año.

