Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, combinando la emoción del chance tradicional con la influencia de los signos del zodiaco. Cada noche, miles de jugadores ponen a prueba su intuición y su conexión con las estrellas, esperando acertar el número ganador que podría cambiar su destino.
Resultado de Super Astro Luna – sábado 1 de noviembre de 2025
- Número ganador: 4690
- Dos últimas cifras: 90
- Tres últimas cifras: 690
- Signo zodiacal: Piscis
Horarios oficiales de los sorteos
El Super Astro Luna mantiene la emoción viva todos los días con sus sorteos nocturnos, brindando múltiples oportunidades para ganar y disfrutar de la experiencia del azar con un toque celestial.
Horarios del sorteo:
- Lunes a viernes: 10:40 p. m.
- Sábados: 10:42 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Gracias a esta programación, los jugadores pueden participar cualquier día de la semana y convertir cada noche en una nueva oportunidad para dejar que la suerte —o el universo— decidan su destino. Estos horarios fijos, además, garantizan orden y confianza para quienes siguen con atención los resultados en tiempo real.
Cómo jugar al Super Astro Luna
Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo, accesible y lleno de emoción. El sistema está diseñado para adaptarse tanto a quienes apuestan de forma ocasional como a los jugadores más experimentados que buscan estrategias personalizadas.
Pasos para jugar:
- Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).
- Seleccionar un signo del zodiaco, según la afinidad o preferencia personal.
- (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, aumentando las probabilidades de ganar.
- Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
Esta dinámica flexible y creativa convierte al Super Astro Luna en una experiencia única, en la que cada participante puede combinar su número favorito con el signo que mejor represente su energía o intuición.
Dónde realizar las apuestas
Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse de manera segura y confiable en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio colombiano. Esta red nacional garantiza comodidad y transparencia, permitiendo que los jugadores puedan participar desde cualquier parte del país.
Gracias a su amplia cobertura y a la supervisión de los organismos reguladores, el sorteo mantiene su reputación como uno de los juegos más confiables y modernos del chance en Colombia, brindando una experiencia de participación fácil, ágil y accesible.
Requisitos para cobrar los premios
Reclamar un premio del Super Astro Luna es un procedimiento rápido, transparente y seguro, diseñado para proteger a los ganadores y asegurar el cumplimiento de todas las normas vigentes.
Documentos necesarios para el cobro:
- Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños visibles.
- Entregar el documento de identidad original junto con una fotocopia legible.