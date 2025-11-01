Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, combinando la emoción del chance tradicional con la influencia de los signos del zodiaco. Cada noche, miles de jugadores ponen a prueba su intuición y su conexión con las estrellas, esperando acertar el número ganador que podría cambiar su destino.

Resultado de Super Astro Luna – sábado 1 de noviembre de 2025

Número ganador: 4690

Dos últimas cifras: 90

Tres últimas cifras: 690

Signo zodiacal: Piscis

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna mantiene la emoción viva todos los días con sus sorteos nocturnos, brindando múltiples oportunidades para ganar y disfrutar de la experiencia del azar con un toque celestial.

Horarios del sorteo:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Gracias a esta programación, los jugadores pueden participar cualquier día de la semana y convertir cada noche en una nueva oportunidad para dejar que la suerte —o el universo— decidan su destino. Estos horarios fijos, además, garantizan orden y confianza para quienes siguen con atención los resultados en tiempo real.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo, accesible y lleno de emoción. El sistema está diseñado para adaptarse tanto a quienes apuestan de forma ocasional como a los jugadores más experimentados que buscan estrategias personalizadas.



Pasos para jugar:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo del zodiaco, según la afinidad o preferencia personal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, aumentando las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica flexible y creativa convierte al Super Astro Luna en una experiencia única, en la que cada participante puede combinar su número favorito con el signo que mejor represente su energía o intuición.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse de manera segura y confiable en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio colombiano. Esta red nacional garantiza comodidad y transparencia, permitiendo que los jugadores puedan participar desde cualquier parte del país.

Gracias a su amplia cobertura y a la supervisión de los organismos reguladores, el sorteo mantiene su reputación como uno de los juegos más confiables y modernos del chance en Colombia, brindando una experiencia de participación fácil, ágil y accesible.



Requisitos para cobrar los premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un procedimiento rápido, transparente y seguro, diseñado para proteger a los ganadores y asegurar el cumplimiento de todas las normas vigentes.

Documentos necesarios para el cobro:

