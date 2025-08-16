Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna es un popular chance en Colombia que mezcla la emoción de acertar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) con la influencia de un signo zodiacal. Los participantes pueden elegir entre los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario que el número elegido coincida en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Resultados Astro Luna - 16 de agosto

El sorteo del Súper Astro Luna se transmite en vivo todos los días: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche, los sábados a las 10:42 de la noche, y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en este chance es muy sencillo:



Escoja su número: seleccione una combinación de cuatro cifras. Elija su signo zodiacal: escoja uno de los doce signos del zodiaco. Incremente sus probabilidades: existe la opción de jugar con el mismo número y los doce signos zodiacales. Esta modalidad se llama “Todos los Signos” y debe informarse al momento de la apuesta. Realice su apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna ofrece flexibilidad para los jugadores:



El valor mínimo de una apuesta es de $500 pesos.

El valor máximo permitido es de $10.000 pesos por tiquete.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen diversas formas de participar:



Puntos de venta físicos: disponibles a nivel nacional, donde los asesores pueden orientar sobre las modalidades de juego.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



El tiquete original, sin enmendaduras ni tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

