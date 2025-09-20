Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia. Su atractivo radica en una propuesta única: combinar un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).
Número ganador de Super Astro Luna hoy, sábado 20 de septiembre
En el más reciente sorteo, realizado el sàbado, 20 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a la siguiente combinación: en minutos.
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Horarios de los sorteos
El Súper Astro Luna ofrece varias oportunidades a la semana:
- Lunes a viernes: 10:40 p.m.
- Sábados: 10:42 p.m.
- Domingos y festivos: 8:30 p.m.
Cómo participar
Jugar al Súper Astro Luna es sencillo y accesible. Los pasos son:
- Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
- Seleccionar un signo del zodiaco.
- Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos para aumentar las probabilidades.
- Apostar: se pueden realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
El valor de la apuesta es flexible: desde $500 como mínimo hasta $10.000 por jugada.
Dónde jugar
Las apuestas se pueden realizar en los puntos de venta autorizados en todo el país, lo que convierte a este juego en una opción cercana y fácil de encontrar para cualquier persona interesada.
Requisitos para cobrar premios
El cobro de los premios depende del monto (medido en UVT) y exige presentar siempre:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad original y su fotocopia legible.
Según el valor ganado, los requisitos adicionales son:
- Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe entregar además el Formato SIPLAFT.
- Mayores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.