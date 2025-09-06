Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna es una modalidad de chance que combina la emoción de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario acertar el número y el signo en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo oficial.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, sábado 6 de septiembre

En el sorteo del sábado, 6 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios:



De lunes a viernes a las 10:40 p.m.

Los sábados a las 10:42 p.m.

Domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en este juego es sencillo y rápido:



Escoja su número: Seleccione una combinación de cuatro cifras. Elija su signo zodiacal: Puede elegir cualquiera de los 12 signos del zodiaco. Aumente sus probabilidades: Existe la opción de jugar con el mismo número y los 12 signos a la vez, modalidad conocida como “Todos los Signos”. Es importante informar a la asesora si desea participar de esta forma. Realice su apuesta: Cada tiquete admite hasta 4 apuestas.

Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Luna ofrece flexibilidad en el valor de la apuesta:



Monto mínimo por tiquete: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Los jugadores tienen varias opciones para participar en el Super Astro Luna:



Puntos de venta físicos: Están disponibles en diferentes lugares a nivel nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre es necesario presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

