Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna es una de las modalidades de chance más llamativas, ya que combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario que tanto el número como el signo zodiacal elegidos coincidan exactamente, en el mismo orden, con los resultados del sorteo.

Resultado oficial – Sábado 9 de agosto de 2025

Número ganador:

Últimas 3 cifras:

Últimas 2 cifras:

Signo zodiacal ganador:

Los sorteos del Súper Astro Luna se realizan todos los días: de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.



Cómo se juega el chance Súper Astro Luna

Participar es muy sencillo:



Escoja su número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Puede optar por cualquiera de los doce (12) signos disponibles. Aumente sus probabilidades: Existe la opción de jugar el mismo número con los doce signos zodiacales, conocida como Todos los Signos. Para ello, es importante informar esta modalidad al asesor en el punto de venta. Realice su apuesta: Se pueden hacer hasta 4 apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar el Súper Astro?

El juego está disponible en múltiples puntos de venta físicos en todo el territorio nacional. Solo es necesario acercarse a uno de ellos para participar.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

