Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia. Su formato innovador combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal, lo que permite a los apostadores confiar no solo en la suerte de los números, sino también en la influencia de los astros.

Resultado del sorteo – Viernes, 22 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los resultados pueden seguirse en vivo durante cada sorteo, aumentando la emoción de quienes participan.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en este chance es muy sencillo:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Apostar un mismo número con todos los signos, si se quiere ampliar las posibilidades. Recordar que cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna realiza sus sorteos todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Costo de la apuesta

Este juego ofrece opciones para todo tipo de presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿Dónde se puede jugar Super Astro?

Los jugadores pueden realizar sus apuestas en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que garantiza un acceso amplio y fácil en Colombia.



Requisitos para reclamar premios del Super Astro Luna

Para cobrar un premio es indispensable presentar:

El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se solicitan requisitos adicionales:

