Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los chances más llamativos de Colombia, gracias a su particular combinación entre un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal. Este atractivo formato hace que los jugadores no solo confíen en la suerte de los números, sino también en la influencia de los astros.

Resultado del Super Astro Luna – 21 de agosto de 2025

En el sorteo del jueves, 21 de agosto de 2025, el número ganador fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los resultados pueden seguirse en vivo durante cada sorteo, lo que le agrega mayor emoción a la experiencia.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar es muy sencillo y está al alcance de todos:



Elija un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccione un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Juegue con todos los signos: si quiere aumentar las posibilidades, puede apostar un mismo número con los 12 signos disponibles. Realice su apuesta: cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Horarios del sorteo

El Super Astro Luna juega todos los días:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Luna?

Este chance ofrece flexibilidad para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿Dónde se puede jugar Super Astro?

Las apuestas se pueden realizar en los puntos de venta físicos habilitados en todo el territorio nacional, lo que facilita el acceso a miles de jugadores en Colombia.



Requisitos para reclamar un premio de Super Astro Luna

Para cobrar un premio es obligatorio presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

Según el valor del premio, se deben cumplir requisitos adicionales: