Super Astro Luna resultado sábado 30 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna es uno de los chances más llamativos en Colombia, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos, y para ganar, el número y el signo deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

Resultado del sorteo del 30 de agosto de 2025

El sábado, 30 de agosto de 2025, el sorteo del Súper Astro Luna entregó los siguientes resultados: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los sorteos se realizan todos los días: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche, los sábados a las 10:42 de la noche, y domingos y festivos a las 8:30 de la noche.



Cómo se juega el chance Súper Astro Luna

La dinámica es sencilla y accesible para todos:



Escoja su número: Seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Escoja uno de los doce (12) signos disponibles. Aumente sus probabilidades: Puede jugar su número con los doce signos zodiacales bajo la modalidad de "Todos los Signos". Para ello, debe indicarle a su asesora que quiere participar de esta manera. Realice su apuesta: En cada tiquete es posible registrar hasta cuatro apuestas.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en los valores de participación:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Los jugadores pueden participar en Súper Astro Luna acercándose a cualquiera de los puntos de venta físicos habilitados en todo el país.



¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos esenciales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

