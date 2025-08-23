Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia, porque no solo se trata de acertar un número de cuatro cifras, sino también de combinarlo con un signo zodiacal.

Esta mezcla de suerte, números y astrología lo convierte en una alternativa diferente y muy popular entre los apostadores del país. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado, 23 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los domingos y festivos no hay sorteo.



¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Participar es muy sencillo:



Escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Elegir un signo zodiacal de los doce disponibles.

Si se desea, se puede jugar con la opción “Todos los Signos”, lo que aumenta las posibilidades de ganar.

Se pueden realizar hasta cuatro apuestas por tiquete.

¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Sol?

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de la jugada:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por número.

¿Dónde se puede jugar?

El Super Astro Sol está disponible en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso para quienes desean probar su suerte.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre será obligatorio presentar:



El tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Según el monto, se aplican requisitos adicionales:

