Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 22 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los chances más populares en Colombia, pues combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal. Esto lo convierte en un juego único que mezcla suerte, números y astrología.

Los jugadores pueden participar con apuestas que van desde $500 hasta $10.000, y para ganar deben coincidir en estricto orden con el resultado oficial del sorteo. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Desde julio de 2025, el chance Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Jugar es muy sencillo:



Escoja su número: seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger entre los doce (12) signos del zodiaco. Aumente sus posibilidades: si lo desea, puede apostar su número con todos los signos zodiacales seleccionando la opción “Todos los Signos”. Haga su apuesta: es posible realizar hasta 4 apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol

Este chance permite flexibilidad en el valor de las apuestas:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Los jugadores pueden participar en el sorteo a través de los puntos de venta autorizados a nivel nacional.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso varía según el monto del premio, pero siempre será indispensable presentar los siguientes documentos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, se requieren documentos adicionales:

