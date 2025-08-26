Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 26 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los chances más populares en Colombia, ya que combina la emoción de elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en el mismo orden con el resultado del sorteo.

Resultado Super Astro Sol hoy, martes 26 de agosto

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes, 26 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los jugadores pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo y, desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en este chance es muy sencillo:



Escoger el número: Seleccionar un número de cuatro cifras. Elegir el signo zodiacal: Escoger uno de los doce signos. Aumentar las posibilidades: Se puede apostar con el número y todos los signos zodiacales en la modalidad “Todos los Signos”. Para esto, es importante indicarlo en el punto de venta. Realizar la apuesta: Cada tiquete permite hasta cuatro apuestas.

Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Sol ofrece flexibilidad en sus apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo permitido por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen diferentes formas para participar:



Puntos de venta físicos: Disponible en múltiples lugares a nivel nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor (en UVT):

