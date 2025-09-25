Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 25 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las apuestas favoritas en Colombia gracias a su dinámica innovadora, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Esta mezcla de azar y astrología no solo amplía las oportunidades de ganar, sino que también convierte cada sorteo en una experiencia emocionante para los jugadores. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 25 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La mecánica es sencilla y pensada para todo tipo de apostadores:



Elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para poner a prueba la suerte cada semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es flexible y accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando acceso a jugadores de todas las regiones.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio es necesario presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos varían:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su mezcla de números, signos zodiacales y premios atractivos, el Super Astro Sol sigue conquistando a los amantes del azar en todo el país.