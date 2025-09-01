Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, famoso por combinar dos elementos que lo hacen único: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Esta mezcla lo diferencia de otros chances tradicionales y lo convierte en una apuesta cargada de emoción para miles de jugadores en todo el país.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en este chance es muy sencillo. Los apostadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Aumentar sus opciones apostando el número con los 12 signos zodiacales al mismo tiempo. Realizar la apuesta. Cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Valor de la apuesta

El Super Astro Sol ofrece flexibilidad en los montos, lo que lo hace accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar?

Los tiquetes están disponibles en los puntos de venta autorizados en todo el territorio colombiano, lo que facilita que cualquier persona pueda participar sin importar la región donde se encuentre.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio de Super Astro Sol, los jugadores deben presentar:



El tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

En caso de que el premio sea inferior a 48 UVT, únicamente se requieren estos documentos básicos.

El Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos más emocionantes del país, gracias a la combinación de azar y astrología que lo distingue de los demás chances