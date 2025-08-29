Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 29 de agosto de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su dinámica única que combina dos elementos muy atractivos para los apostadores: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Esta mezcla lo diferencia de otros chances tradicionales y lo hace especialmente emocionante.

Con apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos, los jugadores ponen a prueba su intuición y su suerte. Para llevarse el premio mayor, el número elegido debe coincidir en el mismo orden con el resultado oficial.

Número ganador del Super Astro Sol – 29 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¡Felicidades a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con el vendedor autorizado.



Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es muy sencillo y ofrece distintas modalidades para adaptarse a cada jugador:



Escoja su número: seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger entre los 12 signos (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Todos los signos: si desea más probabilidades, puede jugar su número con los 12 signos zodiacales. Realice su apuesta: cada tiquete permite hasta 4 apuestas.

¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?

Este juego ofrece flexibilidad en los montos de participación:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Los tiquetes están disponibles en los puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita la participación de los apostadores en cualquier región.



Requisitos para reclamar un premio de Super Astro Sol

El proceso de cobro depende del monto del premio, pero siempre se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

En caso de que el premio sea menor a 48 UVT, únicamente se requieren estos documentos básicos.