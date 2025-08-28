Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más llamativos de Colombia, pues combina dos elementos que atraen a los apostadores: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. La mecánica es sencilla, pero con un giro especial que lo diferencia de otros chances.

Con apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos, los jugadores ponen a prueba su intuición y su suerte. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial.

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es muy fácil y ofrece diferentes modalidades:



Escoja su número: seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger entre los 12 signos (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Todos los signos: si quiere aumentar sus probabilidades, puede jugar su número con los 12 signos zodiacales. Solo debe informar al asesor que desea esta opción. Realice su apuesta: puede realizar hasta 4 apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El juego ofrece flexibilidad en los valores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Super Astro Sol?

Existen diferentes formas de participar en este chance:



Puntos de venta físicos: disponibles en todo el territorio nacional.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Super Astro Sol?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar los siguientes documentos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Si el premio es menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.