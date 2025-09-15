Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su atractivo radica en una propuesta diferente que mezcla la emoción de escoger un número de cuatro cifras con el poder de los signos zodiacales, creando una experiencia única frente a los chances tradicionales.

Cada día, miles de colombianos participan en este sorteo que combina suerte, números y astrología.

Número ganador de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

La mecánica del Super Astro Sol es sencilla y accesible para cualquier persona:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horario del sorteo

El sorteo del Super Astro Sol se realiza en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., garantizando total transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde jugar al Super Astro Sol?

Los tiquetes están disponibles en los puntos de venta autorizados en todo el territorio colombiano, lo que permite participar desde cualquier ciudad o municipio del país.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso para reclamar los premios es seguro y fácil. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio (calculado en UVT – Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

