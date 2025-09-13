Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia. Su éxito radica en una propuesta innovadora que combina la elección de un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales, lo que lo convierte en un sorteo único frente a los chances tradicionales. Cada día, miles de apostadores en el país prueban su suerte con esta modalidad que mezcla números y astrología.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y accesible para cualquier persona interesada en los juegos de azar. La dinámica consiste en:



Elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

También existe la opción “Todos los signos”, que permite apostar un mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Valor de las apuestas

El juego está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horario del sorteo

El sorteo del Super Astro Sol se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que garantiza transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde se puede jugar?

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio del país.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso para reclamar premios es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidades de Valor Tributario), se exigen algunos requisitos adicionales:

