Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos y reconocidos en Colombia. Su éxito radica en una fórmula innovadora que combina la elección de un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales, lo que lo convierte en un sorteo único frente a otros chances tradicionales. Cada día, miles de apostadores en el país ponen a prueba su suerte con este juego.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

La mecánica es sencilla y accesible para todo tipo de jugadores:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horario del sorteo

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que garantiza transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde se puede jugar?

Los tiquetes del Super Astro Sol están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, por lo que cualquier persona puede participar desde su ciudad o municipio.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:

