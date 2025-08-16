Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Super Astro Sol sigue siendo uno de los chances más populares en Colombia, ya que combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales.

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y cada día atrae a miles de jugadores que confían en la suerte y en su signo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 16 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en este chance es muy sencillo y ofrece varias posibilidades:



Seleccione su número: elija una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999.

elija una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999. Elija su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Aumente sus probabilidades: con la modalidad “Todos los signos”, su número se juega con los 12 signos del zodiaco.

con la modalidad “Todos los signos”, su número se juega con los 12 signos del zodiaco. Realice su apuesta: puede incluir hasta 4 apuestas en un mismo tiquete.

Valor de la apuesta

Mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar?

Los apostadores pueden participar en el Super Astro Sol a través de los puntos de venta físicos habilitados en todo el país.



Requisitos para reclamar un premio

El procedimiento para reclamar depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos esenciales:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:

