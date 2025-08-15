Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Consulte aquí el número y signo zodiacal ganadores de la jornada de hoy.

El Super Astro Sol es uno de los chances más populares de Colombia, ya que combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras con la influencia de los signos del zodiaco. Los participantes pueden elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $10.000 pesos, y para ganar es necesario que el número y el signo seleccionados coincidan exactamente con el resultado oficial.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 15 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¡Felicitaciones a todos los afortunados! Se recomienda confirmar el resultado directamente con su vendedor autorizado y verificar que el tiquete coincida con el sorteo oficial.

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo:



Seleccione su número: Elija un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Elija su signo zodiacal: Puede escoger uno de los 12 signos. Aumente sus probabilidades: Opte por la modalidad “Todos los signos” para jugar su número con las 12 opciones zodiacales. Informe a su asesor si quiere jugar así. Realice su apuesta: Puede hacer hasta 4 apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Super Astro Sol?

Existen dos formas principales de participar:



Puntos de venta físicos: Disponibles en todo el país.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Super Astro Sol?

El proceso varía según el valor del premio, pero siempre se deben presentar los siguientes documentos básicos:

Documentos esenciales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (UVT):

