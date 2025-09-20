Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol continúa cautivando a los apostadores en Colombia gracias a su propuesta única: combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal para multiplicar las posibilidades de ganar.

Esta fórmula ha convertido al juego en uno de los favoritos para quienes buscan emoción y la energía de los astros en cada jugada. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar es sencillo y emocionante. Cada jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Apostar en la modalidad “Todos los signos” si desea aumentar las oportunidades, utilizando el mismo número con los 12 signos. Realizar la apuesta, pudiendo incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar a la suerte cada semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es flexible y accesible para todo tipo de apostadores:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita la participación desde cualquier región de Colombia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar las ganancias, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden requerirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su combinación de números y signos zodiacales, el Super Astro Sol sigue siendo una de las alternativas más emocionantes para quienes buscan suerte y diversión en cada apuesta.