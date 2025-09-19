Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol sigue conquistando a los apostadores en Colombia gracias a su propuesta única: combinar un número de cuatro cifras con el poder de los signos zodiacales.

En este juego, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis pueden convertirse en el complemento perfecto para atraer la suerte. Vea aquí el sorteo en vivo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 19 de septiembre de 2025 es el 9731. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9731

Dos últimas cifras: 31

Tres últimas cifras: 731

Signo zodiacal: Sagitario

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar es sencillo y emocionante. Cada jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles. Aumentar las oportunidades, si lo desea, apostando el mismo número con los 12 signos en la modalidad “Todos los Signos”. Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar a la suerte cada semana.

Valores de apuesta

El Super Astro Sol es flexible y accesible para todo tipo de apostadores:

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Dónde jugar

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita la participación en cualquier región.

Cómo reclamar un premio

El proceso para recibir las ganancias depende del valor del premio, pero siempre es necesario presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto ganado (medido en UVT), se pueden requerir documentos adicionales.

