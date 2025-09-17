Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos. Su éxito radica en una propuesta innovadora que combina la emoción de elegir un número de cuatro cifras con el misticismo de los signos zodiacales.

Cada día, miles de personas en el país ponen a prueba su suerte apostando en este sorteo que une números, astrología y emoción.



Número ganado de hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

La dinámica es sencilla y pensada para que cualquier persona pueda participar:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número apostando a los 12 signos a la vez.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Valor de las apuestas

El juego se adapta a diferentes presupuestos, lo que lo hace accesible para la mayoría de los jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horario del sorteo

El sorteo del Super Astro Sol se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde jugar al Super Astro Sol?

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el territorio colombiano, lo que permite participar fácilmente desde cualquier ciudad o municipio del país.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso para reclamar un premio es rápido y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

