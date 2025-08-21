La alerta de Nu que le avisa si lo quieren 'tumbar' con una transferencia.

Para nadie es un secreto que desde las cárceles del país llaman a estafar a todo el que se deje. Cualquier excusa sirve: El primo que no no ha visto hace años y de repente necesita salir de un apuro, el premio que se ganó sin inscribirse en nada, la multa de tránsito inesperada.

Antes de que se de cuenta ya lo convencieron de que no hay nada más urgente que mandar esa plata. Entra la app de su banco y listo: El robo esta hecho. ¿No sería acaso mejor que alguien le hubiera advertido?



Esta es la nueva funcionalidad de alertas de Nu

El banco utiliza bases de datos de las líneas o cuentas que han sido reportadas a otros bancos en el país por haber sido usadas para esta clase de robos para generar alertas automáticas cuando alguno de sus clientes intenta hacerles una transferencia. Literalmente la alerta tiene un logo amarillo de peligro y un texto en el que le advierten que esa transferencia es sospechosa.

"Hemos encontrado en este nuevo mundo de dinero digital que hay algunas cuentas que empiezan a recibir dinero sospechosos que empiezan a reportarse como que en esa cuenta se centralizan transacciones sospechosas. Hay una lista de esas cuentas, compartida, lo que estamos nosotros haciendo es constantemente nutrirla", explicó Santiago Matamoros, líder de producto de Nu.

La lista se nutre con los reportes que hacen las víctimas lo que muestra que vale la pena hacer el reclamo formal.

Nu también está desplegando 'defensas inteligentes' para disparar alertas de seguridad cuando la cuenta de un cliente tiene un comportamiento 'anormal' y la posibilidad de establecer sitios seguros para hacer transferencias y límites más claros de seguridad cuando uno está fuera de casa o del trabajo.