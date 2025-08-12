La forma más rápida de resolver el problema del gas es el fracking: Felipe Bayón

"La manera más rápida de resolver el problema de gas en Colombia es haciendo fracking. En el Magdalena medio, en cuestión de 12 a 18 meses podríamos tener una producción muy interesante de fracking", aseguró el presidente de Geoopark, Felipe Bayón.

Bayón citó, por ejemplo, su experiencia en el Permian, cuando fue ceo de Ecopetrol, un área de fracking en la que el proyecto llegó a producir unos 150.000 barriles equivalentes por día en apenas un año y medio.

El tiempo es, por supuesto, una vez se tienen los permisos y licencias necesarios para la operación.

El fracking en Colombia está suspendido por cuenta de decisiones del Gobierno nacional, pero al momento el Gobierno de Gustavo Petro no logró que el Congreso aprobara un proyecto de ley para prohibir la técnica formalmente.

En las últimas semanas, varios de los precandidatos a la Presidencia para 2026 han mostrado una actitud más abierta hacia el fracking en medio del agotamiento de reservas en Colombia, que está llevando a que el país importe cada vez más gas natural.

Argentina pasó por una situación similar a mediados de los años 2000 y fue entonces cuando decidió apostar por el fracking y por Vaca Muerta.

"Licencias ambientales en Argentina, se demoran entre cuatro y seis meses, incluyendo las consultas con las comunidades. Argentina dijo como país, la energía es una prioridad estratégica, sin importar qué Gobierno sea, y todos han dicho es una absoluta prioridad estratégica", explicó Bayón

De hecho, Geopark está analizando aterrizar en Vaca Muerta y desarrollar allí pozos de fracking. Una noticia que ya está siendo 'ambientada' por las autoridades de la región.

Geopark estima una inversión para este año de entre 90 y 120 millones de dólares en los distintos países en los que opera.

En Colombia, la compañía no puede acceder a nuevos contratos de exploración debido a la política del Gobierno nacional que explícitamente frenó esa posibilidad desde 2022.